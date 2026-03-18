  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ১৮ মার্চ ২০২৬
শাহ আমানতে আরও ৮ ফ্লাইট বাতিল, মোট ১৪৫
চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাবে দুবাই, আবুধাবি, শারজাহ ও দোহার এয়ারফিল্ড বন্ধ থাকায় চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আরও ৮টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

বুধবার (১৮ মার্চ) বিকেলে ৫টা ৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিল জাগো নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলোর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মধ্যপ্রাচ্যগামী ২টি ফ্লাইট রয়েছে। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ১টি আগমন ও ১টি বহির্গমন ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া এয়ার আরাবিয়া-র শারজাহ রুটের ৪টি ফ্লাইট (২টি আগমন ও ২টি বহির্গমন) স্থগিত করা হয়েছে।

তবে সীমিত পরিসরে ফ্লাইট চলাচল অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন এয়ারলাইনসের মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা ৯টি আগমন এবং ৫টি বহির্গমন ফ্লাইট বুধবার চালু ছিল বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, শারজাহ, দুবাই ও আবুধাবি রুটে সালাম এয়ারসহ কয়েকটি এয়ারলাইনসের ফ্লাইট স্থগিত থাকার পরিস্থিতি এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে।

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিল জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই সংকটে আজকের ৮টি ফ্লাইটসহ মোট ১৪৫টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ফ্লাইট সূচিতে অনিশ্চয়তা অব্যাহত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

এমআরএএইচ/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।