অসচ্ছল বিচারপ্রার্থীদের জন্য ১৭ বছরে ৩৩৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫১ পিএম, ২৮ মার্চ ২০২৬
জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা (লিগ্যাল এইড) সরকারি খরচায় অসচ্ছল বিচারপ্রার্থীদের সেবা দেওয়ার জন্য ২০০৯ থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৭ বছরে ৩৩৯ কোটি ৪০ লাখ ৯৫ হাজার ৫৮৪ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে।

শনিবার (২৮ মার্চ) লিগ্যাল এইডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়।

প্রথমে জেলা পর্যায়ে অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর জন্য শুরু হওয়া এই আইনি সেবা পরে সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা ও চট্টগ্রামের শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং দেশের কারাগারগুলোতেও সম্প্রসারিত করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, অসচ্ছল বিচারপ্রার্থীদের অনুকূলে প্রি ও পোস্ট-কেসে ৩৩৯ কোটি ৪০ লাখ ৯৫ হাজার ৫৮৪ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। এ অর্থ দিয়ে অসচ্ছল নাগরিকদের আইনি সহায়তা ও মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে সংস্থাটি।

দেশের ৬৪ জেলা লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে ৩৩২ কোটি ৪৩ লাখ ৮৩ হাজার ৬৬৮ টাকা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেলের মাধ্যমে ৬ কোটি ৯৭ লাখ ১১ হাজার ৯১৬ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে সরকারি খরচায় লিগ্যাল এইডের অধীনে ১৪ লাখ ১৮ হাজার ৮৪০ জন উপকারভোগী আইনি সহায়তা পেয়েছেন।

দেশে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন’-এর অধীনে সরকারি খরচায় এ সেবা দেওয়া হয়।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

