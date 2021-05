আপনার ফুসফুস কতটা শক্তিশালী পরীক্ষা করুন ঘরে বসেই

করোনা সংক্রমণে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় ফুসফুস বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। করোনাভাইরাস ফুসফুসে বংশবিস্তারের কারণে অনেকেই শ্বাসকষ্ট হয়েই বেশিরভাগ করোনা রোগীর মৃত্যু হয়ে থাকে।

চিকিৎসকরা বলছেন, করোনার নতুন মিউট্যান্টটি বেশ বিপজ্জনক, এর সংক্রমণ প্রথমে গলায় হয়। এমন পরিস্থিতিতে যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম; সংক্রমণের পর ভাইরাসটি সরাসরি তাদের গলা থেকে ফুসফুসে পৌঁছায়।

করোনা সংক্রমিত হওয়ার ৫-৬ দিন পর ফুসফুস সংক্রমণের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। তাই করোনাকালে আপনার ফুসফুস কতটা স্বাস্থ্যকর এবং শক্তিশালী তা জানা জরুরি।

সাধারণত ফুসফুসের অবস্থা জানতে এক্স-রে করা উচিত। তবে এক্স-রে ছাড়াও কিন্তু জানতে পারবেন, আপনার ফুসফুস কতটা সুস্থ আছে। ঘরে বসেই একটি ছোট্ট পরীক্ষার মাধ্যমেই তা জানা যাবে।

Here is a quick and easy way to test the capacity of your lungs. Hold your breath and watch the red ball spin while you count the number of spins. The more number of spins you can hold your breath, better is the health of your lungs.#Lungs #LungTest #ExpertDoctor #Covid19 pic.twitter.com/i9x9zySljB