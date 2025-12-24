  2. গণমাধ্যম

পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ সাংবাদিককে বিএআরএফের সংবর্ধনা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ সাংবাদিককে সংবর্ধনা দিয়েছে বিএআরএফ

বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএআরএফ) পাঁচজন সদস্য বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা থেকে সেরা প্রতিবেদকের পুরস্কার পাওয়ায় তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

বুধবার সকালে রাজধানীর খামারবাড়িতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএআরএফের সভাপতি রফিকুল ইসলাম সবুজ ও সঞ্চালনায় ছিলেন সেক্রেটারি কাওসার আজম। এতে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি চপল মাহমুদ ও অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আইনাল হোসেন।

অনুষ্ঠানে স্টার নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি ফয়জুল সিদ্দিকী টিআইবির অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, সমকালের সিনিয়র রিপোর্টার জাহিদুর রহমান মার্ক অ্যাঞ্জেলো রিভার অ্যাওয়ার্ড, জাগো নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার নাজমুল হুসাইন এসএমই ফাউন্ডেশন- ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড, দেশ রূপান্তরের স্টাফ রিপোর্টার শওকত আলী পলাশ ডিআরইউ বেস্ট অ্যাওয়ার্ড এবং বৈশাখী টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার সাইফুল মাসুম ব্র্যাক মাইগ্রেশন অ্যাওয়ার্ড পাওয়ায় সংবর্ধন দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বিএআরএফ সভাপতি রফিকুল ইসলাম সবুজ বলেন, সদস্যদের পুরস্কৃত হওয়ায় ব্যক্তির সঙ্গে সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরাও আনন্দিত। শুধু আনন্দ নয় বরং কোন সদস্যদের বিপদেও আমরা পাশে থাকবো। এজন্য কল্যাণ তহবিল গঠন করা সম্ভব হলে সদস্যদের ঋণ বা অনুদানে সহায়তা করার চিন্তা রয়েছে।

