মালিকরা বড় বড় কথা বলেন, সাংবাদিকদের সুরক্ষাসামগ্রী দেন না
জুলাই অভ্যুত্থানে যে ছয়জন সাংবাদিক মারা গেছেন তাদের সঙ্গে সুরক্ষাসামগ্রী হিসেবে সামান্য হেলমেটও ছিল না উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়—সাংবাদিকদের যে ওনার অ্যাসোসিয়েশন, নোয়াব (নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ) অনেক বড় বড় কথা বলে, একটা সাংবাদিকদের ইকুইপমেন্ট তারা দেন না।’
রোববার (২৫ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডিআরইউ এবং গণমাধ্যম ও যোগাযোগ উন্নয়ন সংগঠন সমষ্টি, ইউনেস্কো গ্লোবাল মিডিয়া ডিফেন্স ফান্ডের সহায়তায় ‘সাংবাদিক সহায়তা ডেস্ক হস্তান্তর অনুষ্ঠান’ শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
শফিকুল আলম বলেন, কিছুদিন আগে তারা অনেক বড় সম্মিলন করলেন, সাংবাদিকদের কোনো ইকুপমেন্টের কথা বলেছেন কেউ? এডিটর কাউন্সিল (সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ) অনেক বড় বড় কথা বলে, এ বিষয়গুলো নিয়ে কোন কথা বলেছে? আমার জানা নেই। কতজন সাংবাদিক মারা গেল, সেটা নিয়েও একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে? আমি দেখিনি।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, যারা আপনার প্রতিষ্ঠানের মালিক, যারা এসাইনমেন্ট কাভার করতে পাঠাচ্ছে, তাদের অনেক দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব তারা কতটুকু পালন করছে, সেই বিষয়ে আপনারা সোচ্চার হবেন।
অনুষ্ঠানে ইউনেস্কো বাংলাদেশ কার্যালয়ের প্রধান ও বাংলাদেশে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি সুসান ভাইজ সভাপতিত্ব করেন। ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেলসহ অনুষ্ঠানে সরকারের সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, সাংবাদিক সংগঠনের জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিবৃন্দ, আইনগত সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধি, গণমাধ্যম পেশাজীবী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা অংশগ্রহণ করেন।
শফিকুল আলম আরও বলেন, সাংবাদিকরা অনেকক্ষেত্রে সরকারের অনেক বেশি সমালোচনা করি। কিন্তু এতে যারা প্রকৃত দায়ী তাদের কথা ভুলে যাই। অন্যদের ব্যর্থতার কথাও বলা উচিত।
তিনি বলেন, আমরা সাংবাদিকদের মধ্যে সার্বজনীন ঐক্যের কথা বলি। তবে সেটা শুধু সুবিধাবাদীদের জন্য হোক সেটা কাম্য নয়। সবার মধ্যে সেটা দরকার। একটি গ্রুপ নিজেরা ঐক্য তৈরি করবে, কিন্তু অন্য গ্রুপের এডিটরকে টেনে-হেচড়ে আনবে, কিন্তু তখন কিছু বলব না, সেটা হবে না।
প্রেস সচিব বলেন, এই অন্তবর্তীকালীন সরকারের সময় আমরা চেষ্টা করেছি, আপনারা কতোটা প্রাণ খুলে, ফ্রি জার্নালিজম করেছেন, সেটা চিন্তা করুন। এ সময় আপনারা ফ্রীভাবে সমালোচনা করতে পেরেছেন।
তিনি বলেন, আমাদের দেশে সাংবাদিকতার কোনো গাইডবুক নেই। কোনো সেন্সেটিভ বিষয়ে যে ঝুঁকি, সেটি কিভাবে মোকাবিলা হবে সেটা বলা হয় না।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সাংবাদিকদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা এবং বাংলাদেশে গণমাধ্যম পেশাজীবীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাংবাদিক সহায়তা ডেস্ক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। ইউনেস্কো গ্লোবাল মিডিয়া ডিফেন্স ফান্ডের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন ‘Enhancing Legal Support System to Strengthen Media Protection’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
আলোচকরা বলেন, বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নেতৃত্বে পরিচালিত আইনগত সহায়তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ। এ ডেস্ক থেকে সাংবাদিকরা আইনকানুন বিষয়ে সহায়তা পাবেন। মামলা ও হয়রানিতে বিনামূল্যে আইন সহায়তা পাওয়া যাবে।
