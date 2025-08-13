নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি, তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরির অপরাধে চট্টগ্রামে তিন প্রতিষ্ঠানকে ৪২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) নগরীর পাথরঘাটা এলাকায় অভিযান চালান চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা।
অভিযানে অস্বাস্থ্যকর, নোংরা ও দুর্গন্ধময় পরিবেশে বেকারি পণ্য তৈরি, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার, একই কারখানায় উৎপাদিত বিস্কুট ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির নামে বাজারজাত করা এবং মেয়াদবিহীন খাদ্যপণ্য সংরক্ষণ করার অপরাধে পাথরঘাটার ইকবাল রোডের ন্যাশনাল ফুডস প্রোডাক্টসকে ২৫ হাজার টাকা, ওমর আলী মার্কেটের বায়েজিদ বেকারি কারখানাকে ১৫ হাজার টাকা ও অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে দোকান বর্ধিত করার অপরাধে এক ব্যক্তিকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এমডিআইএইচ/জেডএইচ/