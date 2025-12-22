প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা
এটি মধ্যযুগীয় কায়দায় পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা: নূরুল কবীর
দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার ঘটনা মধ্যযুগীয় কায়দায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা বলেছেন ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীর।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ‘মব ভায়োলেন্সে আক্রান্ত বাংলাদেশ’ শীর্ষক যৌথ প্রতিবাদ সভায় তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘যখন সংবাদকর্মীরা কাজ করছিলেন, তখন পত্রিকা অফিসের ভেতরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস আসার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্য দিয়ে খুব পরিষ্কারভাবে এ গোষ্ঠীর লক্ষ্য স্পষ্ট হয়েছে—যাদের সঙ্গে তাদের মতান্তর তৈরি হয়, তাদের চারপাশ থেকে আগুন লাগিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় পুড়িয়ে হত্যা করা।’
দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রতিবাদে সম্পাদক পরিষদ ও নিউজ পেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) আয়োজিত যৌথ প্রতিবাদ সভার সূচনা বক্তব্যে এসব কথা বলেন নূরুল কবীর।
হামলা ও অগ্নিসংযোগের সময় সংহতি জানাতে ডেইলি স্টার কার্যালয়ের সামনে গেলে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীরকেও হেনস্তা করা হয়। সভায় এ ঘটনারও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। যৌথ প্রতিবাদ সভা শেষে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের সামনে কারওয়ান বাজার এলাকায় একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও সাংবাদিক সংগঠন, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও মানবাধিকারকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নূরুল কবীর বলেন, ‘পৃথিবীর কোনো সমাজ যদি এ ধরনের ঘটনা সহ্য করে, যদি এগিয়ে যেতে দেয়, যদি এর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে না দাঁড়ায়—তাহলে শুধু সংগঠনগুলো ধ্বংস হবে না, গোটা সমাজব্যবস্থা এবং সমাজের উন্নতির সব পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।’
তিনি বলেন, ‘পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় প্রতিটি পত্রপত্রিকার আলাদা সম্পাদকীয় নীতি ও নিজস্ব চিন্তাভাবনা থাকে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা জরুরি উল্লেখ করে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও স্বাধীন মতপ্রকাশের পক্ষে সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
সম্পাদক পরিষদের সভাপতি আরও বলেন, মানুষকে দেখানো প্রয়োজন, রাষ্ট্রকে দেখানো প্রয়োজন, অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে দেখানো প্রয়োজন—গণতন্ত্রের বিকাশ ও সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এ দেশের চিন্তাশীল মানুষ, সব পেশার মানুষ সংঘবদ্ধ।
বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা শুধু সংবাদকর্মীদের দায়িত্ব নয়— এটি পুরো সমাজব্যবস্থার দায় বলেও মন্তব্য করেন নূরুল কবীর।
কেএইচ/আরএইচ