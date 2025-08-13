চট্টগ্রাম কাস্টমসের রাসায়নিক ল্যাব পরিদর্শন বিএনএসিডব্লিউসির

চট্টগ্রাম কাস্টমসের রাসায়নিক ল্যাব পরিদর্শন বিএনএসিডব্লিউসির
তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের দ্রুত শনাক্তকরণ ও নিরাপদ খালাস নিশ্চিত করতে চট্টগ্রাম কাস্টমসের রাসায়নিক ল্যাব পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় কর্তৃপক্ষ, রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন (বিএনএসিডব্লিউসি)।
বুধবার (১৩ আগস্ট) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, গত ১১ আগস্ট ল্যাব পরিদর্শন এবং ১২ আগস্ট চট্টগ্রাম কাস্টমস ও বন্দরের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন বিএনএসিডব্লিউসির সদস্য সচিব কমডোর মোহাম্মদ মহব্বত আলী।
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মোট ১৩ জনের একটি বিশেষজ্ঞ দল, চট্টগ্রাম কাস্টমস কমিশনার মোহাম্মদ শফি উদ্দিনসহ কাস্টমসের ৬ জন কর্মকর্তা এবং মোট ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন।
কর্মশালায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য শনাক্তকরণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।
অংশগ্রহণকারীরা জানান, ভবিষ্যতে রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি ও সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় এ প্রশিক্ষণ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন, সবার সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশে তফসিলভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্রুত।
টিটি/এমএএইচ/জিকেএস