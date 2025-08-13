  2. জাতীয়

সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৮৫৮

প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১২২০ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৬৩৮ জন।

বুধবার (১৩ আগস্ট) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১২২০ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৬৩৮ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৮৫৮ জনকে।

অভিযানিক কার্যক্রমে একটি তলোয়ার, একটি লোহার পাইপ, একটি তালা কাটার, একটি লোহার চাবুক, একটি কুচ, দুটি তীর, একটি একনলা বন্দুক, ১৩ রাউন্ড কার্তুজ, একটি দেশীয় তৈরি এলজি, এক রাউন্ড ১২ বোর কার্তুজ (সিসা) উদ্ধার করা হয়েছে।

