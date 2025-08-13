চসিকের সব ওয়ার্ডে হবে খেলার মাঠ ও শিশুপার্ক: মেয়র শাহাদাত

চসিকের সব ওয়ার্ডে হবে খেলার মাঠ ও শিশুপার্ক: মেয়র শাহাদাত
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) সব ওয়ার্ডে খেলার মাঠ ও শিশুপার্ক গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।
বুধবার (১৩ আগস্ট) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টার) নতুন খেলার মাঠ উদ্বোধনকালে তিনি এ ঘোষণা দেন। মাঠটি সংস্কার করে দিয়েছেন সমাজসেবক মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন।
মেয়র ডা. শাহাদাত বলেন, একটি শহর শুধু সড়ক, ভবন ও বাজার দিয়ে গড়ে ওঠে না; শহরকে প্রাণবন্ত করে তার মানুষ, বিশেষত শিশু-কিশোর প্রজন্ম। আমি চাই প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ থাকুক, যেখানে শিশুরা মুক্তভাবে দৌড়াতে পারবে, খেলতে পারবে, হাসতে পারবে।
তিনি বলেন, খেলাধুলা শারীরিক সক্ষমতা বাড়ায়, দলবদ্ধভাবে কাজ শেখায় এবং নৈতিকতা গড়ে তোলে। নগরীর সব শিশু যেন সমানভাবে খেলাধুলার সুযোগ পায়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।
মেয়র আরও বলেন, শিশুরা খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, সততা ও সহমর্মিতার মতো গুণাবলি অর্জন করে। পাশাপাশি তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশেও খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমরা চাই, শিক্ষা ও খেলাধুলা একসঙ্গে এগিয়ে যাক।
পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, শিশুরা যদি ছোটবেলা থেকেই পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলে, তাহলে তারা বড় হয়ে দায়িত্বশীল নাগরিক হবে। খেলাধুলা, স্বাস্থ্যকর খাবার ও নিয়মিত পড়াশোনা—এ তিনটি বিষয়ই তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করবে।
এসময় মেয়র শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার প্রতি যত্নশীল হতে আহ্বান জানান। বলেন, খেলাধুলা শুধু শারীরিক সুস্থতাই নয়, মানসিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলায় শিশুদের আগ্রহী করতে হবে।
অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটের লেকচারার ডা. মোহাম্মদ ঈসা চৌধুরী সঞ্চালনা করেন। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শাহীনা আরা বেগম, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীরা।
