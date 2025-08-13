হাটহাজারীতে পুকুরে পড়ে শিশুর মৃত্যু

হাটহাজারীতে পুকুরে পড়ে শিশুর মৃত্যু
চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার পূর্ব মেখল ইউনিয়নে পুকুরে পড়ে জিহাদ নামের ১৫ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাকের আলী তালুকদার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জিহাদ ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের পুকুরের দিকে যায়। কিছুক্ষণ পর তাকে খুঁজে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা চারপাশে খোঁজ শুরু করেন। পরে পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি করে বেলা ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে শিশুটিকে পানিতে ভাসতে দেখা যায়।
দ্রুত জিহাদকে উদ্ধার করে হাটহাজারীর আলিফ হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক ইসিজি করার পর শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।
শিশুটির মরদেহ বিকেলে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। বিষয়টিকে দুর্ঘটনাজনিত স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে বিবেচনা করে থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি জিহাদের বাবা জাহিদুল ইসলাম।
