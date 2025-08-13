গৃহায়ন ও গণপূর্তে এক বছরে সরকারের যত অর্জন

গৃহায়ন ও গণপূর্তে এক বছরে সরকারের যত অর্জন
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্লট বরাদ্দ বিধিমালা/নির্দেশিকা সংশোধনপূর্বক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিচারপতি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য নির্ধারিত বৈষম্যমূলক কোটা পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি বাতিল করা হয়েছে একই পরিবারের একাধিক সদস্যের প্লট ও ফ্ল্যাট প্রাপ্তির সুযোগও। এতে প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহে বিগত এক বছরের গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জন তুলে ধরা হয়।
তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুলাই ২০২৪ মেয়াদে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্লট-ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তের লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে ওই তদন্ত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ দুদকের সাবেক কমিশনার, সাবেক সচিব, সাবেক জেলা জজ ও প্রভাবশালী সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নামে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় বরাদ্দকৃত ১২টি বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়।
‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর’ প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক শেরে বাংলা নগরস্থ সাবেক গণভবন কমপ্লেক্স এলাকার ১৭ দশমিক ৪৭ একর জমিসহ ভবন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশনপূর্বক হস্তান্তর করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জাদুঘরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদ পরিবারদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান দিতে ‘৩৬ জুলাই’ আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ মিরপুর এলাকায় ৮২০টি এবং কর্মক্ষমতা হারানো জুলাইযোদ্ধা পরিবারের জন্য এক হাজার ৫৬০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ দুটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এরই মধ্যে রাজধানীর শাহবাগে একটি এবং জেলা পর্যায়ে আটটিসহ মোট নয়টি জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৫টি জেলা শহরে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫; রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়া প্রণীত হয়েছে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
নিম্ন বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারীদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ আজিমপুরে ৮৩৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত জনস্বার্থবিরোধী পাঁচটি প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে। এতে সরকারের মোট ৪২৬ দশমিক ৩৭ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অডিট কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ২০০৯-২০২৪ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও প্লট-ফ্ল্যাট বরাদ্দ সংক্রান্ত ২৮২টি অনিয়ম-দুর্নীতি প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করেছে এবং এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
এছাড়া এসময়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনিয়ম-দুর্নীতি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বিশেষ অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরে ১৪ থেকে ২০ গ্রেডের ৪৯৪ জন এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরে ৩৫ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অসদাচরণের অভিযোগে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী এবং সহকারী স্থপতি পদমর্যাদার মোট ১১ জন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে। বহুল আলোচিত রূপপুর গ্রিন সিটি প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ২৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে। বিগত সরকারের আমলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থবির ছিল।
সচিবালয়ের অভ্যন্তরে অফিসের স্থান সংকট নিরসনকল্পে ১৫ তলা ও ২০ তলাবিশিষ্ট দুটি ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সচিবালয়ের ৭ তলা ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ফ্লোরগুলো দ্রুততার সঙ্গে সংস্কার ও মেরামত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ফ্লোরগুলোতে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিটিভি ভবন, সেতু ভবন, দুর্যোগ ও ত্রাণ অধিদপ্তর, উত্তরা থানা ভবনসহ সারাদেশের বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা সংস্কার ও মেরামত করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, দপ্তর বা সংস্থা কর্তৃক লিজ দেওয়া প্লট বা ফ্ল্যাট গ্রহীতাদের লিজ পরবর্তী সম্পত্তি হস্তান্তর, নামজারি বা আমমোক্তারনামা ইত্যাদি সেবায় পূর্বানুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকায় সৃষ্ট হয়রানি ও ভোগান্তি দূরীকরণের উদ্দেশে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এ ধরনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ প্রথা বাতিলের উদ্যোগ নিয়েছে।
গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গতিশীলতা আনয়ন, সুষ্ঠু মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বদলী বা পদায়ন নীতিমালা-২০২৫ অনুমোদনের নিমিত্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং পেশাদারত্বের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক ভিত্তি দিয়ে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সব পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ অনুমোদনের নিমিত্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনাসহ সুষ্ঠুভাবে সরকারি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতে স্থায়ীভাবে ১০৭টি ক্যাডার পদ এবং উপসহকারী প্রকৌশলী ও সহায়ক কর্মচারী পদে ২০৪টি অস্থায়ী পদসহ মোট ৩১১টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
