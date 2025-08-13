  2. জাতীয়

দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর প্রধান উপদেষ্টা/ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়ায় তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে দেশে ফিরেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার (১৩ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টা ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি রাত ৯টা ১০ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে মালয়েশিয়ার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা প্রায় ৭টা ৩০ মিনিটে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন প্রধান উপদেষ্টা। মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন ইসমাইল বিমানবন্দরে প্রধান উপদেষ্টাকে বিদায় জানান।

উপ-প্রেস সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর মোবাইল ফোনে ড. ইউনূস ও বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কথা বলেন।

আরও পড়ুন

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন এবং জানান, তারা প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে যে দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন, তিনি এখন সেগুলো মালয়েশিয়ান মন্ত্রিসভায় আলোচনা করবেন। প্রধান উপদেষ্টা তার দীর্ঘদিনের বন্ধু প্রধানমন্ত্রী আনোয়ারকে ঐতিহাসিক সফরের জন্য আতিথেয়তা দেওয়ায় কৃতজ্ঞতা জানান।

তিনদিনের এ সফর শুরু হয়েছিল ১১ আগস্ট। সফরকালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই এবং তিনটি নোট বিনিময় করে।

প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন তিন উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, ড. আসিফ নজরুল ও ফাওজুল কবির খান। এছাড়াও ছিলেন- জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী এবং বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

এমইউ/এমকেআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।