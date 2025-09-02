প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে খাল পরিষ্কার, বিএনপিকে ডিএমপির ধন্যবাদ
রাজধানীতে যানজট ও জনদুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর র্যালির পরিবর্তে স্বেচ্ছাশ্রমে খাল-নর্দমা পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি হাতে নেওয়ায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) ধন্যবাদ জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির পক্ষ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঘনবসতিপূর্ণ শহরে সড়ক বন্ধ করে যেকোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি আয়োজন করলে তীব্র জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। তাই বিএনপির নেওয়া সৃজনশীল ও জনবান্ধব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি অনুকরণীয় রীতি হয়ে উঠবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ২৩ আগস্ট ডিএমপি আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যস্ত সড়ক এড়িয়ে বিকল্প কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিল। বিএনপির উদ্যোগ সেই আহ্বানের প্রতিফলন বলেও মনে করছে ডিএমপি।
ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে নগরবাসীর দুর্ভোগ যেন না হয়, সে বিষয়ে আমরা বারবার রাজনৈতিক নেতাদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। বিএনপি যে উদ্ভাবনী কর্মসূচি নিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।
বিজ্ঞপ্তিতে নগরবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে সড়ক এড়িয়ে গঠনমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়ার জন্য বিএনপিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।
টিটি/এসএনআর/জেআইএম