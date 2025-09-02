আওয়ামী লীগ নেত্রী স্বপ্না আক্তার গ্রেফতার

আওয়ামী লীগ নেত্রী স্বপ্না আক্তার গ্রেফতার
জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলার আসামি স্বপ্না আক্তারকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানাধীন মাটিকাটা এলাকায় একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে রাতেই গুলশান থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) গুলশান থানার ভারাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান গ্রেফতারের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, সোমবার দিনগত রাতে স্বপ্নাকে যৌথবাহিনী গ্রেফতার করে আমাদের থানায় হস্তান্তর করে। পরে আজ (মঙ্গলবার) তাকে রিমান্ডের আবেদন করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
জানা গেছে, গুলশান থানায় দায়ের হওয়া জুলাই হত্যা মামলার ৬২ নম্বর আসামি স্বপ্না।
গোয়েন্দা তথ্য বলছে, স্বপ্না আক্তার ক্যান্টনমেন্ট থানার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। তার বিরুদ্ধে হত্যা, মাদক, জমি দখল ও চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এলাকায় স্বপ্না মাদক সম্রাজ্ঞী হিসেবে বহুল পরিচিত। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ আমলে অবৈধ পথে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন তিনি। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নারী ও পুরুষদের নিয়ে তার দুটি বাহিনী রয়েছে। আওয়ামী লীগের আমলে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে শিল্পপতিদের জিম্মি করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।
