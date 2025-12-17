প্রার্থীদের অস্ত্র রাখতে প্রয়োজনে আচরণবিধি সংশোধন হবে: ইসি

প্রার্থীদের অস্ত্র রাখতে প্রয়োজনে আচরণবিধি সংশোধন হবে: ইসি
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের অস্ত্র রাখার বিষয়ে প্রয়োজনে আচরণবিধি সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম (অব.) চৌধুরী সম্প্রতি জানিয়েছেন, নির্বাচনের প্রার্থীরা ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স চাইলে অনুমতি দেওয়া হবে। যারা অস্ত্র জমা দিয়েছেন তাদের অস্ত্র ফেরতও দেওয়া হবে। এরপর মন্ত্রণালয় থেকে একটি নীতিমালাও জারি করা হয়।
এ বিষয়ে ইসির অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে কমিশন সচিব বলেন, ‘আমরা সবাই নিশ্চয়ই একমত যে নিরাপত্তার বিষয়টা প্রাধান্য পাক। এর সঙ্গে আচরণবিধির আপাতত কোনো বিরোধ দেখছি না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি মনে হয় আচরণবিধির কোনো জায়গার সামান্য সংশোধন বা সংযোজন বা বিয়োজন বা সমন্বয় লাগবে, এটা করবো আমরা।’
ভোটের আগে বৈধ অস্ত্র জমা নেওয়ার বিধির কথা তুলে ধরলে আখতার আহমেদ বলেন, ‘এটা তো সময়ের ব্যাপার। কী করা হবে না হবে এগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আসবে। বৈধ অস্ত্র জমা নেওয়ার বিষয়টা যখন প্রাসঙ্গিক হবে তখন যদি মনে করা হয় যে এ জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টা বিবেচনা করা দরকার, সে অনুযায়ী এটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এমওএস/একিউএফ/এমএস