১০ কমিশনের ৩৬৭ সুপারিশের ৫০টির বাস্তবায়ন হয়েছে: প্রেস সচিব

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৩৮ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের ১০টি সংস্কার কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য মোট ৩৬৭টি সুপারিশের মধ্যে ৫০টি সুপারিশের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে। এছাড়াও, ৩৭টি সুপারিশ আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকি ২৮০টি সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বাইরেও বিভিন্ন উপদেষ্টার নির্দেশে এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিপুল সংখ্যক সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এই কাজের তালিকা অনেক দীর্ঘ এবং সংস্কার কমিশনের বাইরেও বহু বেশি সংস্কার কাজ মন্ত্রণালয়গুলোতে হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা আজ (বৃহস্পতিবার) উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে গণমাধ্যম কর্মীদের বিভিন্ন সংস্কার কমিশন ও মন্ত্রণালয়ের সংস্কার কাজের ফিরিস্তি সরবরাহ ও অবহিত করার নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে মোট ১১টি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছিল।

