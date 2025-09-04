  2. জাতীয়

টেলি কমিউনিকেশন লাইসেন্সিং নীতিমালা অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলি কমিউনিকেশন লাইসেন্সিং নীতিমালা-২০২৫ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদন হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ নীতিমালার অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

