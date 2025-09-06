৭ সেপ্টেম্বর পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, দেখা যাবে বাংলাদেশ থেকেও
সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী যখন একই সরলরেখার অবস্থান করে এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের ওপর পড়ে, তখন চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়। একই সরলরেখায় অবস্থান করলেও এদের মধ্যে থাকা কৌণিক দূরত্বের ওপর নির্ভর করে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হবে না খণ্ডগ্রাস। এবছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ হবে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর। এদিন পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হবে।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে।
আইএসপিআর জানিয়েছে, যদি আকাশ মেঘমুক্ত থাকে তাহলে বাংলাদেশ থেকেও এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।
আরও পড়ুন
চন্দ্রগ্রহণটি ৭ সেপ্টেম্বর রাত থেকে শুরু হয়ে পরদিন অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বর ভোর পর্যন্ত চলবে। মোট ৭ ঘণ্টা ২৭ মিনিট স্থায়ী হবে গ্রহণ। বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ৭ সেপ্টেম্বর রাত ৯টা ২৮ মিনিটে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে।
চন্দ্রগ্রহণটি পূর্ণাঙ্গভাবে দেখা যাবে এমন স্থান হলো— পূর্বে ইন্দোনেশিয়ার হিলা দ্বীপ থেকে শুরু করে পশ্চিমে কেনিয়ার মোম্বাসা বন্দর পর্যন্ত। এই দুই প্রান্তের কিছুটা পূর্ব-পশ্চিমেও আংশিক গ্রহণ দেখা যাবে। তবে উত্তর আমেরিকা, ক্যারিবীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা থেকে এটি দেখা যাবে না।
টিটি/ইএ