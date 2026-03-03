  2. জাতীয়

মা‌র্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর ঢাকায়

প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ০৩ মার্চ ২০২৬
দুই দিনের সফ‌রে ঢাকায় এ‌সে‌ছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) রা‌ত ৮টার পর তি‌নি দিল্লি হ‌য়ে ঢাকায় পৌঁ‌ছান। বিমানবন্দ‌রে তা‌কে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ঢাকার মা‌র্কিন দূতাবা‌সের কর্মকর্তারা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পল কাপুরের সফরটি রাজনৈতিক হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ যে বাণিজ্য চুক্তি সই করেছে, তা বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেবে ওয়াশিংটন।

তারা বল‌ছেন, এ সফ‌রে রাজ‌নৈ‌তিক বোঝাপড়া, দুই দে‌শের স্বার্থ সং‌শ্লিষ্ট বিষয়, মিয়ানমার ও রো‌হিঙ্গা সমস্যা, আঞ্চ‌লিক ইস্যু-‌বি‌শেষ ক‌রে, মধ্যপ্রা‌চ্যে চলমান উদ্ভূত প‌রি‌স্থি‌তি আলোচনার টে‌বি‌লে থাক‌বে।

সফরসূচি অনুযায়ী, পল কাপুর বুধবার (৪ মার্চ) ড. পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এদিন সন্ধ্যায় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন তিনি।

সফরের শেষ দিন বৃহস্প‌তিবার (৫ মার্চ) প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বৈঠক করবেন পল কাপুর। এরপর রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করার কথা র‌য়ে‌ছে প‌লের। সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইফতার পার্টিতে অংশ নেবেন তিনি।

পল কাপুরের ঢাকা সফর নি‌য়ে ঢাকা মা‌র্কিন দূতাবাস সোমবার এক বিবৃ‌তি‌তে ব‌লে‌ছে, এই সফরের লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ কৌশলগত সম্পর্ক আরও জোরদার করা। সফরকালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কাপুর নতুন সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অভিন্ন স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে।

