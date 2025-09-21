  2. জাতীয়

রাজধানীতে পালিত নাতির শিলের আঘাতে প্রাণ গেলো নানির

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ধলপুর সিটি পল্লীর একটি বাসা থেকে হাসিনা বেগম (৬৩) নামের এক বৃদ্ধার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শিলের আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। এ ঘটনায় সাজেদুল হক সাজু (৩০) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তিনি ওই বৃদ্ধার পালিত নাতি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সকালে ওই বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ।

যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শেখ মো. নজরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে যাত্রাবাড়ীর ধলপুর সিটি পল্লীর টিনশেড একটি বাসা থেকে হাসিনা বেগম নামের এক বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে এসআই শেখ মো. নজরুল ইসলাম আরও জানান, ঘাতক সাজেদুল হক সাজু ভুক্তভোগী বৃদ্ধার পালিত নাতি। তিনি (সাজু) বেশ কিছুদিন ধরে বৃদ্ধা হাসিনার বাসার বারান্দায় থাকতেন। তিনি মাদকাসক্ত। গত শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার দিকে শিল দিয়ে বৃদ্ধার মাথা, মুখসহ বিভিন্ন স্থানে আঘাত করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। মৃত্যুর বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক সাজেদুল হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেন বলেও জানান এসআই শেখ মো. নজরুল।

নিহত হাসিনা বেগমের ভাতিজা আশরাফ আলী জানান, হাসিনা বেগম জামালপুরের সদর উপজেলার জোয়ান পাড়া গ্রামের প্রয়াত আব্দুর রহমানের মেয়ে। ২০ বছর আগে হাসিনার স্বামী মারা যান। যাত্রাবাড়ীতে ভাড়া বাসায় থেকে বিভিন্ন বাসা-বাড়িতে কাজ করতেন তিনি।

আশরাফ আলী আরও জানান, হাসিনার সঙ্গে সাজুর ধীরে ধীরে নানি-নাতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর পর থেকে তিনি (সাজু) ওই বাসায়ই খাওয়া-দাওয়া করতেন, ঘুমাতেন বাসার বারান্দায়ই।

কাজী আল-আমিন/এমএমকে/এএসএম

