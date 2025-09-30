ভুল তথ্যের জন্য সামর্থ্যবান অনেকে হচ্ছেন হজ বিমুখ
ভুল তথ্যের কারণে ধর্মীয়ভাবে আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান অনেক লোক হজবিমুখ হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (হাব) মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টনে একটি হোটেলে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য আগামী বছরের (২০২৬ সাল) হজ প্যাকেজ ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনে মহাসচিব এ মন্তব্য করেন। এসময় হাবের সভাপতি সৈয়দ গোলাম সারওয়ার উপস্থিত ছিলেন।
মহাসচিব বলেন, হজযাত্রী কম-বেশি হওয়ার বিষয়টি হাবের ওপর নির্ভর করে না। এখানে হজযাত্রীদের আর্থিক সক্ষমতার বিষয়টি জড়িত।
তিনি বলেন, ‘একটি ভুল মেসেজ আমাদের দেশবাসীর কাছে আছে। অনেক হজযাত্রী আমাদের কাছে প্রাক-নিবন্ধন করেন হজে যাবেন। পরবর্তীসময়ে এসে বলছেন আপনি আমার প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করেন, আমি ওমরা করে এসেছি, আল্লাহর ঘর দেখে এসেছি। মানুষের কাছে একটা ভুল মেসেজ হলো-ওমরায় গেলে, আল্লাহর ঘর দেখা হলে, আমার আর হজ করা লাগবে না। ধর্মীয়ভাবে আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান অনেক লোক হজবিমুখ হচ্ছেন।’
ফরিদ আহমেদ বলেন, আমি দেশবাসী ও আলেম-ওলামাদের কাছে অনুরোধ করব, সঠিক তথ্য এবং সঠিক মেসেজ যাতে এ দেশের সাধারণ মানুষের কাছে যায়। যারা আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান হজ করা তাদের জন্য ফরজ। এক কোটি বার ওমরা পালন করলেও হজের সমান হবে না। তথ্যটি আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।
আগামী ১২ অক্টোবরের মধ্যে হজের নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। এত অল্প সময়ে হজের কোটা পূরণ হবে কি না জানতে চাইলে হাবের সভাপতি বলেন, গত বছর ৮৭ হাজার ৫০০ হজযাত্রী আমরা নিয়েছি। এ বছর আমরা এক লাখ ২৭ হাজারের বেশি হজযাত্রী নেব ইনশাআল্লাহ।
তিনি বলেন, প্যাকেজ আজ ঘোষণা হলো। প্যাকেজ ঘোষণা না হলে তো আমরা কোনো হাজিকে প্যাকেজ দিতে পারি না। এজন্য হজযাত্রীরা আসেনি। হজযাত্রীরা অপেক্ষা করছেন। আজকের মধ্যে দেখবেন অনেক হজযাত্রী আসবেন। ইনশাআল্লাহ আশা করি কোটা পূরণ হবে।
আরএমএম/এমআইএইচএস/এএসএম