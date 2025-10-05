শনির আখড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু
রাজধানীর শনির আখড়ার পলাশপুর এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. জাকির হোসেন (৩৫) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুর পৌনে ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন জাকিরকে।
নিহত জাকিরের সহকর্মী মো. রুবেল জানান, শনির আখড়ার পলাশপুর এলাকায় নির্মাণাধীন ছয়তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় কাজ করছিলেন তারা। একপর্যায়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন জাকির। উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মো. রুবেল আরও জানান, নিহত জাকির নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কাদেরপুর গ্রামের দ্বীন ইসলামের ছেলে। নির্মাণাধীন ওই ভবনে থেকে তিনি শ্রমিকের কাজ করতেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
