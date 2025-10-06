ফটিকছড়িতে ভয়াবহ আগুনে ৮ দোকান পুড়ে ছাই

ফটিকছড়িতে ভয়াবহ আগুনে ৮ দোকান পুড়ে ছাই
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার ফকিরহাট বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আটটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রোববার (৫ অক্টোবর) গভীর রাতে আকস্মিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে বাজারের একটি দোকানে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পাশের মুদি, ইলেকট্রনিকস ও অন্যান্য দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতায় পুরো বাজার এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন।
খবর পেয়ে ফটিকছড়ি ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রায় দুই ঘণ্টা প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এক কর্মকর্তা জানান, রাতে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।
অগ্নিকাণ্ডে মুছার মুদির দোকান, আজিজুল হকের মুদির দোকান, রাজিবের বিকাশ-নগদ সার্ভিস, সুজনের মিষ্টি মেলা, এহসানের ফলের দোকানসহ মোট আটটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, দোকানগুলোতে থাকা পণ্য ও মালামালসহ সবকিছু পুড়ে যাওয়ায় তাদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাতের আঁধারে আগুন লাগার কারণে প্রথমে কেউ বিষয়টি বুঝতে পারেনি। তবে ধোঁয়া ও আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকলে সবাই ছুটে এসে পানি ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।
