প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
লালবাগে রাস্তা দখল ও মিটফোর্ড হাসপাতালে চুরি: ৭ জনের কারাদণ্ড

রাজধানীর লালবাগ এলাকায় রাস্তা দখল ও মিটফোর্ড হাসপাতালে চুরির ঘটনায় সাতজনকে বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (৬ অক্টোবর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, দীর্ঘদিন ধরে লালবাগ এলাকার বিভিন্ন স্থানে রাস্তার ওপর সবজি, মাছ, মুরগি ইত্যাদির দোকান বসিয়ে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করছিলেন কয়েকজন ব্যবসায়ী। পুলিশের বারবার নির্দেশনা ও জরিমানার পরও তারা পুনরায় রাস্তা দখল করে দোকান বসানো অব্যাহত রাখেন।

তিনি জানান, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে লালবাগ থানা পুলিশ ওই ছয়জনকে গ্রেফতার করে। সোমবার লালবাগ বিভাগের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আরিফুর রহমান আসামিদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সড়ক পরিবহন আইনে প্রত্যেককে পাঁচদিনের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

অন্যদিকে, একই আদালতে কোতোয়ালি থানা পুলিশের দায়ের করা পৃথক মামলায় মিটফোর্ড হাসপাতালে এক রোগীর ব্যাগ থেকে চার হাজার ৫০০ টাকা চুরির ঘটনায় এক নারীকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানায়, সোমবার বেলা ১১টার দিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে চুরির এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে কোতোয়ালি থানা পুলিশ অভিযুক্ত নারীকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করলে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাজা দেন।

ডিএমপি জানিয়েছে, জনসাধারণের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে।

