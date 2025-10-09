রাসায়নিক দুর্যোগে হাসপাতালের প্রস্তুতি নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ

রাসায়নিক দুর্যোগে হাসপাতালের প্রস্তুতি নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ
রাসায়নিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় হাসপাতালগুলোর প্রস্তুতি বাড়ানোর লক্ষ্যে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ঢাকায় সম্পন্ন হয়েছে।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।
আইএসপিআর জানায়, অরগানাইজেশন ফর দ্য প্রহিবিশন অব কেমিক্যাল উইপন্স (ওপিসিডব্লিউ)-এর পরিকল্পনায় এবং বাংলাদেশ জাতীয় কর্তৃপক্ষ, রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন (বিএনএসিডব্লিউসি)-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এশিয়ার ১০টি দেশের ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী ও ৬ জন দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষক অংশ নেন।
প্রশিক্ষণটি ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত রাজধানীর গোল্ডেন টিউলিপ দ্য গ্র্যান্ডমার্ক হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। এর ব্যবহারিক অংশের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) এবং কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে।
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএসিডব্লিউসির চেয়ারম্যান ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসান।
অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।
প্রধান অতিথি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসান বলেন, রাসায়নিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা-পরবর্তী চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। হাসপাতালসমূহের প্রস্তুতি ও সক্ষমতা বাড়াতে এ ধরনের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।
তিনি কেমিক্যাল উইপন্স কনভেনশন বাস্তবায়নে ওপিসিডব্লিউ-এর সব উদ্যোগে বাংলাদেশের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং দেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে এ প্রশিক্ষণ আয়োজন করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।
আইএসপিআর আরও জানায়, প্রশিক্ষণে রাসায়নিক দুর্ঘটনায় জরুরি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, দূষণমুক্তকরণ পদ্ধতি, ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এবং চিকিৎসাকর্মীদের সেকেন্ডারি কন্টামিনেশন প্রতিরোধ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।
