রাজধানীতে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৯ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের নেতাদের বিচার নিশ্চিত এবং দলটির ডাকা আগামীকালের লকডাউন কর্মসূচির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টায় রাজধানীর বাংলামোটর মোড়ে এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি বাংলামোটর থেকে শুরু হয়ে শাহবাগে অবস্থিত জুলাই শহিদ স্মৃতিসম্ভে এসে শেষ হয়। এসময় নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না, একটা একটা লীগ ধর, ধইরা ধইরা জেলে ভর, লীগ ধর, জেলে ভর ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে৷

বিক্ষোভে অংশ নিয়ে আগামীকাল আওয়ামী লীগের ডাকা কর্মসূচি রাজপথে প্রতিহতের ঘোষণা দেন তারা।

