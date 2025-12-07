  2. জাতীয়

শাহ আমানতে মন্ড ব্র্যান্ডের ৯০ লাখ টাকার সিগারেট জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০৫ এএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মন্ড ব্র্যান্ডের বিপুল পরিমাণ অবৈধ সিগারেট জব্দ করেছে কাস্টমস। জব্দ সিগারেটের আনুমানিক বাজারমূল্য ৯০ লাখ টাকা।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিমানবন্দরের অ্যারাইভাল হল থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৬টি লাগেজে ভর্তি এসব সিগারেট জব্দ করা হয়। জব্দ সিগারেটগুলো বিদেশি মন্ড ব্র্যান্ডের।

রাতে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের জনসংযোগের দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, বিমানবন্দর কাস্টমস অ্যারাইভাল হল সংলগ্ন স্থানে শুক্রবার রাত থেকে ৬টি লাগেজ পড়ে ছিল। শনিবার বেলা ১১টার দিকে লাগেজগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে কাস্টমস। পরে এসব লাগেজে ৮০০ কার্টন মন্ড ব্র্যান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়।

তিনি জানান, জব্দ সিগারেটগুলোর কোনো মালিক পাওয়া যায়নি। কোন ফ্লাইটে কোথা থেকে এগুলো আমদানি করা হয়েছে তা-ও এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

