শাহবাগ অবরোধ ৫ কলেজের শিক্ষার্থীদের

প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছেন ঢাকার পাঁচটি কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা/ছবি জাগো নিউজ

প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলিং মডেলের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত অধ্যাদেশের খসড়া ও মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিকে কেন্দ্র করে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে- উল্লেখ করে স্কুলিং মডেল বাতিলের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছেন ঢাকার পাঁচটি কলেজের শিক্ষার্থীরা।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন তারা।

বেলা ১১টার পর ঢাকা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা সায়েন্সল্যাব মোড়ে জড়ো হন। পরে সরকারি বাংলা কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ এবং বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে মিছিল নিয়ে এসে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন।

এখন পর্যন্ত শাহবাগ মোড়ে যানচলাচল বন্ধ রয়েছে।

