প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে ২৪ লাখ টাকার অনুদান
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে ২৪ লাখ টাকার অনুদান দিয়েছে এইচডিএফসি ও সাইনপাওয়ার লিমিটেড।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিজ কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে এই অনুদানের চেক গ্রহণ করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক ই আজম (বীর প্রতীক)।
অনুদান গ্রহণ শেষে বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে ধন্যবাদ জানান উপদেষ্টা।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানায়, প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে এখন পর্যন্ত ২৪৩টি চেক, পে-অর্ডার ও ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে মোট ১০১ কোটি ৪০ লাখ ৭২ হাজার ৩০৩ টাকার অনুদান পাওয়া গেছে।
অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মুস্তাফিজুর রহমান, সেখ ফরিদ আহমেদ, সাইনপাওয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সু ঝেন এবং হেড অব ফিনান্স লিও ইজি।
