ডেমরায় অটোরিকশার ধাক্কায় যুবক নিহত
রাজধানী ডেমরায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় মো. বাবুল মিয়া (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ডেমরা থানার বামৈল মোল্লা ডাইং এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বেলা পৌনে ১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন বাবুলকে।
ঢামেক হাসপাতালে বাবুলকে নিয়ে আসা পথচারী আশিকুর জানান, ডেমরা থানার বামৈল মোল্লা ডাইং এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগতির একটি অটোরিকশা ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হন বাবুল মিয়া। পরে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আশিকুর আরও জানান, নিহত বাবুল কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার ভাটি এলাকার মতি মিয়ার ছেলে। বর্তমানে রাজধানীর ডেমরা এলাকায় থাকতেন তিনি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
পরিদর্শক মো. ফারুক আরও জানান, নিহতের কাছে থাকা ভোটার আইডি কার্ড থেকে তার নাম-পরিচয় জানা যায়। এ ঘটনায় অটোরিকশা জব্দ ও চালককে আটক করে থানায় দেওয়া হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমএমকে/এমএস