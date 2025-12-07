‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ অধ্যাদেশ দাবি
শিক্ষাভবন মোড়ে শিক্ষার্থীদের অবস্থান, যানচলাচল বন্ধ
প্রস্তাবিত ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এবং অধ্যাদেশ জারিতে কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকায় রাজধানীর শিক্ষাভবন মোড় অবরোধ করেছিলেন ঢাকার সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। তবে দুপুর ১টার দিকে শিক্ষাভবন থেকে সচিবালয় অভিমুখের সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করলেও এবার শিক্ষাভবন মোড়ের মধ্যে অবস্থান নিয়েছেন তারা।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে শিক্ষাভবন মোড়ের মধ্যে অবস্থান নেন তারা। এতে শিক্ষাভবন মোড় দিয়ে সব দিকের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
শিক্ষার্থীদের দাবি, দ্রুত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারি করতে হবে। প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া আইন শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশ করলেও এখনো চূড়ান্ত অধ্যাদেশের কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। এতে পরিচয় সংকট, একাডেমিক অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়ে বিপাকে পড়েছেন দেড় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী।
এদিকে শিক্ষাভবন মোড়ের পাশে সচিবালয় রোডে অতিরিক্ত পুলিশ, জলকামান, এপিসি মোতায়েন রয়েছে।
গত ১২ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ জানায়, সাত কলেজকে একীভূত করে ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে নতুন একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের গুজব এড়িয়ে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানানো হয়।
