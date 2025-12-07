৩ ঘণ্টা ধরে বন্ধ শিক্ষাভবন মোড়, মুখোমুখি পুলিশ–শিক্ষার্থী

৩ ঘণ্টা ধরে বন্ধ শিক্ষাভবন মোড়, মুখোমুখি পুলিশ–শিক্ষার্থী
প্রস্তাবিত ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ অধ্যাদেশ দ্রুত জারির দাবিতে তিন ঘণ্টা ধরে সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন শিক্ষার্থীরা। এতে এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে তীব্র যানজটের। অবরোধ ঘিরে অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে শিক্ষাভবনের সামনে মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ। রাখা হয়েছে জলকামান এবং রায়টকারও।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) সরেজমিনে দেখা যায়, দুপুর ১টার দিকে শিক্ষাভবন মোড় অবরোধ করে আন্দোলনে নামেন তারা। মোড়জুড়ে প্রায় ৩ শতাধিক শিক্ষার্থী অবস্থান নিয়েছেন। একই সঙ্গে তারা দ্রুত অধ্যাদেশের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন।
শিক্ষাভবন মোড় অবরোধ ৭ কলেজ শিক্ষার্থীদের
শিক্ষার্থীদের দাবি, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ জারিতে কালক্ষেপণের ফলে নতুন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়েই আন্দোলনে নামতে হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত দাবি আদায় না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তারা।
স্মৃতি আক্তার নামের ইডেন কলেজের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘অধ্যাদেশের দীর্ঘসূত্রতা আমাদের পড়াশোনা, ক্যারিয়ারসহ সবকিছুতে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। জবাবদিহি না থাকলে প্রয়োজনে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।’
গত ১২ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ জানায়, সাত কলেজ একীভূত করে ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে নতুন একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের গুজব এড়িয়ে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানানো হয়।
