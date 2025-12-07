ডিবি হেফাজতে সাংবাদিক শওকত মাহমুদ
সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে হেফাজতে নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। রোববার বিকেলে ডিবির একটি দল রাজধানীর মালিবাগের বাসা থেকে তাকে সংস্থাটির কার্যালয়ে নিয়ে যায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
শওকত মাহমুদ জাতীয় প্রেস ক্লাব ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সাবেক সভাপতি এবং বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান।
তালেবুর রহমান বলেন, ‘শওকত মাহমুদ বর্তমানে ডিবি হেফাজতে আছেন। আজ বিকেলে তার মালিবাগের বাসা থেকে তাকে নিয়ে আসা হয়।’
তাকে কোনো মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ‘এ সম্পর্কে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই।’
কেআর/একিউএফ/এমএস