ব্যানার-পোস্টার অপসারণে ঢাকা দক্ষিণ সিটির অভিযান সোমবার
অবৈধ ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট, বিজ্ঞপ্তি, বিলবোর্ড—ইত্যাদি অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। আগামীকাল সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সকালে সায়েন্স ল্যাবরেটরি (সিটি কলেজ) মোড় থেকে এই অভিযান শুরু করবে সংস্থাটি।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) ডিএসসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. রাসেল রহমান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
এর আগে, নগরের দেয়ালসহ বিভিন্ন স্থানে লাগানো ব্যানার, ফেস্টুন, সাইনবোর্ড অপসারণে গত মঙ্গলবার (২ নভেম্বর) গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে ডিএসসিসি। এতে বলা হয়, ডিএসসিসি এলাকায় সম্প্রতি করপোরেশনের অনুমতি ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন স্থাপনায় বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড ও নির্বাচনি প্রচারণার প্রচারপত্র স্থাপন করা হয়েছে। যা ‘দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২’ এর পরিপন্থী। একটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডিএসসিসি এলাকার অনুমতিবিহীন সব ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড ও নির্বাচনী প্রচারপত্র ইত্যাদি স্ব-উদ্যোগে অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এমএমএ/এমএমকে/এমএস