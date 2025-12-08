রোমানিয়ার ভিসা আবেদনকারী বাংলাদেশিদের জন্য সুখবর
বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য রোমানিয়া ভিসা প্রক্রিয়ায় নতুন সুবিধা এসেছে। আগে যেখানে শুধু নয়াদিল্লিস্থ রোমানিয়া দূতাবাসে শিক্ষা ও পারিবারিক পুনর্মিলন ভিসার আবেদন জমা দেওয়া যেত, এখন সেই সুযোগ আরও তিনটি দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি কূটনৈতিক পত্রে নয়াদিল্লিস্থ রোমানিয়া দূতাবাস জানিয়েছে, বাংলাদেশি নাগরিকরা এখন থেকে কুয়ালালামপুর, হ্যানয় ও ব্যাংককে অবস্থিত রোমানিয়ার কূটনৈতিক মিশনসমূহেও শিক্ষা ভিসা এবং পারিবারিক পুনর্মিলন ভিসার আবেদন জমা দিতে পারবেন।
