  2. জাতীয়

রোমানিয়ার ভিসা আবেদনকারী বাংলাদেশিদের জন্য সুখবর

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫১ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
রোমানিয়ার ভিসা আবেদনকারী বাংলাদেশিদের জন্য সুখবর

বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য রোমানিয়া ভিসা প্রক্রিয়ায় নতুন সুবিধা এসেছে। আগে যেখানে শুধু নয়াদিল্লিস্থ রোমানিয়া দূতাবাসে শিক্ষা ও পারিবারিক পুনর্মিলন ভিসার আবেদন জমা দেওয়া যেত, এখন সেই সুযোগ আরও তিনটি দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি কূটনৈতিক পত্রে নয়াদিল্লিস্থ রোমানিয়া দূতাবাস জানিয়েছে, বাংলাদেশি নাগরিকরা এখন থেকে কুয়ালালামপুর, হ্যানয় ও ব্যাংককে অবস্থিত রোমানিয়ার কূটনৈতিক মিশনসমূহেও শিক্ষা ভিসা এবং পারিবারিক পুনর্মিলন ভিসার আবেদন জমা দিতে পারবেন।

জেপিআই/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।