প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাতে সুপ্রিম কোর্টে সিইসি
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল চূড়ান্তের মধ্যে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে সুপ্রিম কোর্টে গেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন।
প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করার জন্য মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুর সোয়া ১টায় নির্বাচন ভবন থেকে বের হন সিইসি।
সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত রিট ও প্রতীক বরাদ্দের পর প্রার্থিতা ফিরে পাওয়া নিয়ে আদালতে দ্বারস্থ হন অনেকে; এসব বিষয়ে আলোচনা হতে পারে তাদের মধ্যে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও সাক্ষাতের কথা রয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের।
এর আগে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করে প্রস্তুতি অবহিত করার পাশাপাশি সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এসেছে পুরো কমিশন।
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোটের জন্য চলতি সপ্তাহের মধ্যে তফসিল দেওয়ার কথা রয়েছে ইসির। এমন পরিস্থিতির মধ্যে ভোটকে সামনে রেখে নানা ধরনের আইনি জটিলতা ও সহায়তার বিষয়ে মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।
