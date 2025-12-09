  2. জাতীয়

জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা চলতি সপ্তাহে: সিইসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন/ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল চলতি সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই তথ্য জানান। প্রধান বিচারপতির খাসকামরায় প্রায় ঘণ্টাব্যাপী তাদের মধ্যে একান্তে বৈঠক হয়।

সংসদ নির্বাচনের তফসিল কখন ঘোষণা করা হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, ‘এই সপ্তাহে তফসিল হয়ে যাবে।’

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে নাসির উদ্দিন বলেন, ‘প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছি। উনি এ মাসে অবসরে যাবেন। আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। সেজন্য ওনার সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে এসেছি।’

সিইসি জানান, বিচার বিভাগ নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োজিত করবে। নির্বাচন কমিশনের তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই কাজটি যাতে প্রধান বিচারপতি ত্বরান্বিত করেন সে বিষয়ে তাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তিনি বলেছেন, সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং কোনো অসুবিধা হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে নাসির উদ্দিন বলেন, ‘মামলা নিয়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কোনো কথা হয়নি।’

সিইসি মঙ্গলবার দুপুর ১টা ৩৫ মিনিটের দিকে সুপ্রিম কোর্টে আসেন। এসময় তাকে স্বাগত জানান রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী। এরপর দুপুর ২টা ৫ মিনিটের দিকে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সিইসির বৈঠক শুরু হয়। পৌনে এক ঘণ্টার বেশি সময় পর তিনি বেরিয়ে যান।

