মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসের বার্ষিক সম্মেলনে সেনাপ্রধান

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসের বার্ষিক সম্মেলনে সেনাপ্রধান
মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসের (এমইএস) বার্ষিক সম্মেলন-২০২৫ শুরু হয়েছে। সম্মেলনে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ঢাকা সেনানিবাসের এমইএস কনভেনশন হলে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফের সভাপতিত্বে মঙ্গলবার থেকে তিন দিনব্যাপী এমইএসের বার্ষিক সম্মেলন-২০২৫ শুরু হয়।
সম্মেলনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, এমইএস-এ কর্মরত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে এবং ভিটিসি’র মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করেন।
