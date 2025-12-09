মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনের ঘোষণা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে ‘নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়’ করার ঘোষণা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৫ উদযাপন ও সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে এ ঘোষণা দেন তিনি।
প্রধান উপদেষ্টা বক্তব্য শেষে আসনে ফিরে যাওয়ার সময় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদের কাছে গিয়ে নিচু স্বরে মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনের তথ্য জানান প্রতিষ্ঠান প্রধান।
এসময় তিনি প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন হয়েছে। এখন থেকে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। আগে ছিল মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এসময় বলেন, এখনো কিন্তু তোমাদের লেখায় আগের নাম রয়ে গেছে।
