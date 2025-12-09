খিলক্ষেতে অপহৃত ব্যক্তি আশুলিয়ায় উদ্ধার, আটক ৭

খিলক্ষেতে অপহৃত ব্যক্তি আশুলিয়ায় উদ্ধার, আটক ৭
রাজধানীর খিলক্ষেতে অপহৃত এক ব্যক্তিকে আশুলিয়া থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে অপহরণ চক্রের সাত সদস্যকে আটক এবং তাদের ব্যবহৃত গাড়িটি জব্দ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
ভুক্তভোগীর নাম জিয়াউল মাহমুদ (৫০)। অভিযুক্তরা হলেন মো. ফারুক হোসেন (৩৬), মাহবুব মুন্সি (৩৮), অনিক (২৩), মো. জসিম (৩৬), মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন (৩২), মাহাদি সরকার রাকিব (৩০) ও শিল্পী আক্তার ওরফে রানী (৪৬)।
ডিএমপির খিলক্ষেত থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে নিকুঞ্জ এলাকা থেকে জিয়াউল মাহমুদকে ছয়-সাত ব্যক্তি অপহরণ করে একটি কালো রঙের মাইক্রোবাসে তুলে নেন। সেই সঙ্গে তার ব্যক্তিগত গাড়িটিও নিয়ে যান।
ঘটনার পরপরই ভুক্তভোগীর স্ত্রী খিলক্ষেত থানায় অভিযোগ করেন। পরে পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্লেষণ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অপহরণকারীদের অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। শেষে রাতে আশুলিয়া থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নিরাপদে অপহৃতকে ও তার গাড়িটি উদ্ধার এবং চক্রের সাত সদস্যকে আটক করে।
অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর।
কেআর/একিউএফ/এমএস