নির্বাচনি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করতে প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ সিইসির

নির্বাচনি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করতে প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ সিইসির
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদকে অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ অনুরোধ জানান বলে পরে নিজেই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির খাসকামরায় প্রায় ঘণ্টাব্যাপী তাদের মধ্যে একান্তে বৈঠক হয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাসির উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছি। উনি এ মাসে অবসরে যাবেন। আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। সেজন্য ওনার সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে এসেছি।’
নির্বাচনে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগে সহযোগিতা চেয়েছেন কি না- এমন প্রশ্নে সিইসি বলেন, ওনারা নির্বাচনি তদন্ত কমিটি নিয়োজিত করবেন। আমাদের তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই কাজটা যাতে উনি ত্বরান্বিত করেন, সে বিষয়ে ওনাকে অনুরোধ জানিয়েছি।’
আরও পড়ুন
বুধবার সন্ধ্যায় অথবা বৃহস্পতিবার তফসিল: ইসি মাছউদ
তফসিলের পর বেআইনি জনসমাবেশ-আন্দোলন থেকে বিরত থাকার আহ্বান
প্রধান বিচারপতি কী আশ্বাস দিয়েছেন, তা জানতে চাইলে নাসির উদ্দিন বলেন, ‘নির্বাচনি তদন্ত কমিটি যে নিয়োজিত করার আছে, সে ব্যাপারে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন ও নেবেন এবং কোনো অসুবিধা হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন।’
অন্য এক প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান, মামলা নিয়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। আর সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার বিষয়ে তিনি বলেন, এই সপ্তাহে তফসিল হয়ে যাবে।
সিইসি মঙ্গলবার দুপুর ১টা ৩৫ মিনিটের দিকে সুপ্রিম কোর্টে আসেন। এসময় তাকে স্বাগত জানান রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী। এরপর দুপুর ২টা ৫ মিনিটের দিকে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সিইসির বৈঠক শুরু হয়।
এফএইচ/একিউএফ/এমএস