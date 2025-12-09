  2. জাতীয়

গৃহকর্মী নিয়োগের আগে পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার অনুরোধ ডিএমপি কমিশনারের

প্রকাশিত: ১০:১২ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সম্প্রতি রাজধানীর মোহাম্মদপুরে গৃহকর্মী কর্তৃক চাঞ্চল্যকর জোড়াখুনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে গৃহকর্মী নিয়োগের আগে পরিচয় যাচাই করার জন্য নগরবাসীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) তিনি এ অনুরোধ জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গৃহকর্মী কর্তৃক অনেক সময় মূল্যবান জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও নতুন নয়। নগরবাসী একটু সচেতন হলে এরুপ অপরাধ প্রতিরোধ করা অনেকাংশে সম্ভব।

এমতাবস্থায়, নিরাপত্তার স্বার্থে গৃহকর্মী নিয়োগের পূর্বে তার জাতীয় পরিচয়পত্র, এক কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ছবি ও তার পরিচয় নিশ্চিতের জন্য কমপক্ষে দুজন শনাক্তকারীর নাম-ঠিকানা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য নগরবাসীকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

এছাড়া ভাড়াটিয়া নিবন্ধন ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহে পুলিশকে সহযোগিতার জন্যও পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

