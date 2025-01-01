  2. জাতীয়

রাজধানীর পল্টন এলাকা থেকে ৬ ভুয়া র‍্যাব গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১২:৩৬ এএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর পল্টন এলাকা থেকে র‍্যাব পরিচয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১০)।

এ সময় তাদের কাছ থেকে র‍্যাবের কটি, হ্যান্ডকাফ ও মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া শাখার পরিচালক এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, পল্টন এলাকা থেকে র‍্যাব পরিচয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে গ্রেফতারদের নাম জানায়নি র‍্যাব। এ বিষয়ে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন র‍্যাবের এই কর্মকর্তা।

