রাজধানীর পল্টন এলাকা থেকে ৬ ভুয়া র্যাব গ্রেফতার
রাজধানীর পল্টন এলাকা থেকে র্যাব পরিচয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১০)।
এ সময় তাদের কাছ থেকে র্যাবের কটি, হ্যান্ডকাফ ও মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া শাখার পরিচালক এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, পল্টন এলাকা থেকে র্যাব পরিচয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে গ্রেফতারদের নাম জানায়নি র্যাব। এ বিষয়ে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন র্যাবের এই কর্মকর্তা।
টিটি/এমএসএম