হন্যে হয়ে ঘুরেও পাওয়া গেল না ভ্যাকসিন, সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

হন্যে হয়ে ঘুরেও পাওয়া গেল না ভ্যাকসিন, সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু
ঢাকার সাভারের ব্যাংক টাউনের নামা গেন্ডা বটতলা এলাকায় সাপের কামড়ে শিখা মনি (৬) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে রাত ৮টার দিকে অচেতন অবস্থায় দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত শিশুর নানী শাহনাজ বেগম বলেন, আমার মেয়ে জেসমিন আক্তারের একমাত্র কন্যা ছিল শিখা মনি। সে ছিল আমার বড়ই আদরের নাতনি। আজ (মঙ্গলবার) দুপুরের দিকে বাড়ির পাশে অন্য শিশুদের সঙ্গে ঘাসের মধ্যে খেলা করছিল।সেখানে হঠাৎ তার বাম পায়ে একটি সাপ কামড় দেয়।
তিনি আরও বলেন, আমরা বিষয়টি জানতে পেরে প্রথমে নাতনিকে নিয়ে সাভার উপজেলা হাসপাতালে যাই। সেখানে ডাক্তার সাহেব একটি ওষুধ দিয়ে বলে এটা দুই বেলা খাওয়াবেন, ঠিক হয়ে যাবে। পরে আমার নাতনিকে বাসায় নিয়ে আসি। বাসায় আমার নাতনির অবস্থার অবনতি হলে পরে সাভারের এনাম মেডিকেলে নিয়ে যাই। সেখানকার ডাক্তার জানায়- আপনারা দ্রুত শিশুটিকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে আমার নাতনিকে ওখান থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল নিয়ে যাই। সেখানে নেওয়ার পরে চিকিৎসকরা জানান তাদের কাছে ভ্যাকসিন নেই,পরে ওখান থেকে দ্রুত মহাখালী হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে গেলে চিকিৎসক আমাদের জানান, ওখানেও সাপের ভ্যাকসিন নেই। সেখান থেকে আমার নাতনিকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শিশুটির নানী বলেন, আমার মেয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী। সাভার থেকে ঢাকায় বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরেও ভ্যাকসিন পেলাম না। আমার নাতনিকে বাঁচাতে পারলাম না।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এএমএ