আজকের আবহাওয়া: ঢাকায় কমছে তাপমাত্রা, অনুভূত হচ্ছে শীত

আজকের আবহাওয়া: ঢাকায় কমছে তাপমাত্রা, অনুভূত হচ্ছে শীত
ঢাকায় আজ (বৃহস্পতিবার) তাপমাত্রা আরও কমেছে। গতকাল (বুধবার) ভোর ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সেটি কমে হয়েছে ১৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
বৃহস্পতিবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়।
পূর্বাভাসে বলা হয়, আজ ঢাকার আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে। বাতাস উত্তর/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হতে পারে।
আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯০ শতাংশ।
গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাওয়া গেছে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজকের সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫টা ১২ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে ভোর ৬টা ৩২ মিনিটে।
