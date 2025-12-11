  2. জাতীয়

আজকের আবহাওয়া: ঢাকায় কমছে তাপমাত্রা, অনুভূত হচ্ছে শীত

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকায় শীতের সকাল/ ছবি: এআই দিয়ে বানানো

ঢাকায় আজ (বৃহস্পতিবার) তাপমাত্রা আরও কমেছে। গতকাল (বুধবার) ভোর ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সেটি কমে হয়েছে ১৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বৃহস্পতিবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়।

পূর্বাভাসে বলা হয়, আজ ঢাকার আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে। বাতাস উত্তর/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯০ শতাংশ।

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাওয়া গেছে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজকের সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫টা ১২ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে ভোর ৬টা ৩২ মিনিটে।

