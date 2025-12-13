  2. জাতীয়

ওসমান হাদির ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা
ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারের সব কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় তার পরিচালিত ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারের সব কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

ফেসবুক পেজে এ সংক্রান্ত দুটি ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রথম পোস্টে বলা হয়, ‘পরবর্তী ঘোষণা না আসা পর্যন্ত ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারের সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। এই সময়ে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার বন্ধ থাকবে।’

আরও পড়ুন
ওসমান হাদির অবস্থা এখনো অত্যন্ত আশঙ্কাজনক: মেডিকেল বোর্ড 
তদন্তে বিশেষ অগ্রগতি, সন্দেহভাজন ফয়সালের বাসাসহ ৫ স্থান শনাক্ত 

এর কিছুক্ষণ পরই দেওয়া আরেক পোস্টে বলা হয়, ‘এই মুহূর্তে আমরা একটি সংকটজনক সময় পার করছি। আমাদের ভলান্টিয়ার ও সেন্টার ম্যানেজমেন্টের সদস্যরা হসপিটাল এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ব্যস্ত সময় পার করছে। এমতাবস্থায় ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে- এই আশঙ্কায় আগামী এক সপ্তাহের জন্য সেন্টারের সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।’

jagonews24.com

‘আমরা আপনাদের কাছে দোয়া চাই। ইনশাআল্লাহ, খুব শিগগির আমরা এই সংকটাপন্ন মুহূর্ত কাটিয়ে উঠতে পারবো এবং ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারের কার্যক্রম যথানিয়মে পরিচালিত হবে।’

ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম, যা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গড়ে ওঠে। রাজধানীর বাংলামোটরে এর কার্যক্রম চলে।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর বিজয়নগরের কালভার্ট রোডে গুলিতে গুরুতর আহত হন ওসমান হাদি। বর্তমানে তিনি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন।

এএএইচ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।