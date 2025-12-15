সুদানে শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা পাকিস্তানের
সুদানের কাদুগলিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ওপর নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে পাকিস্তান। ওই হামলায় বাংলাদেশের ছয়জন শান্তিরক্ষী নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই নিন্দা জানায়।
বিবৃতিতে পাকিস্তান বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীরা সংঘাত প্রতিরোধ, বেসামরিক জনগণের সুরক্ষা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রভাগে রয়েছেন। পাকিস্তান নিহত ‘ব্লু হেলমেট’ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।
হামলায় জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের দায়িত্বে আনার জন্য দ্রুত তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে পাকিস্তান।
এছাড়া সব শান্তিরক্ষীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে ইসলামাবাদ।
এর আগে গত শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সুদানে সন্ত্রাসী হামলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ছয় শান্তিরক্ষী নিহত এবং আটজন আহত হন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর এবং তার সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। তাদের সবার পরিচয় জানিয়েছে আইএসপিআর।
আইএসপিআর জানায়, সুদানের আবেই এলাকায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের আওতাধীন কাদুগলি লজিস্টিক বেসে শনিবার স্থানীয় সময় আনুমানিক বিকেল ৩টা ৪০ মিনিট থেকে ৩টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠী ড্রোন হামলা চালায়।
হামলায় শহীদ শান্তিরক্ষীরা হলেন- নাটোরের মো. মাসুদ রানা (কর্পোরাল), কুড়িগ্রামের মো. মমিনুল ইসলাম (সৈনিক), রাজবাড়ীর শামীম রেজা (সৈনিক), কুড়িগ্রামের শান্ত মন্ডল (সৈনিক), কিশোরগঞ্জের মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (মেস ওয়েটার) ও গাইবান্ধার মো. সবুজ মিয়া (লন্ড্রি কর্মচারী)।
