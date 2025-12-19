উদীচীর ঢাকা অফিসে আগুন, নিয়ন্ত্রণে চার ইউনিট

উদীচীর ঢাকা অফিসে আগুন, নিয়ন্ত্রণে চার ইউনিট
রাজধানীর তোপখানায় বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ঢাকা অফিসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের চার ইউনিট।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাত ৭টা ৪২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, তোপখানায় বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ঢাকা অফিসে আগুন লাগার খবরে ফায়ার সার্ভিসের চার ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।
টিটি/বিএ