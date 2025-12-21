শাহজালালে লাগেজ কাটা বন্ধে বডি ওর্ন ক্যামেরা কার্যক্রমের উদ্বোধন

শাহজালালে লাগেজ কাটা বন্ধে বডি ওর্ন ক্যামেরা কার্যক্রমের উদ্বোধন
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রীসেবা ও লাগেজ হ্যান্ডলিংয়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়াতে বডি ওর্ন ক্যামেরা সম্প্রসারণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। বিশ্বের সব বিমানবন্দরেই নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের কঠোর নীতি মেনে চলা হয়। নিষিদ্ধ ও অবৈধ দ্রব্য বহনের আশঙ্কায় বিভিন্ন বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের লাগেজ তল্লাশি করে। প্রয়োজনে তালা ভেঙে, চেইন কেটে কিংবা লাগেজের কোনো অংশ কেটে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি অপসারণ করে থাকে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রটোকল অনুযায়ী, এ ধরনের নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যাত্রী বা এয়ারলাইন্সের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয় না।
এতে আরও বলা হয়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিদেশ থেকে আগত অনেক যাত্রী এ ধরনের লাগেজ কাটার দায় সম্পূর্ণভাবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বা বাংলাদেশ সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষের ওপর আরোপ করে থাকে। পাশাপাশি কিছু অসাধু চক্রেরও এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এ অবস্থায় যাত্রীদের সম্পত্তি রক্ষা, লাগেজ হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা এবং দায়ী স্টেশন বা ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের লক্ষ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আজ রোববার বডি ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে। শাহজালাল বিমানবন্দরে আগত প্রতিটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের লাগেজ ওঠানামা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য এ ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যাত্রীদের ব্যাগেজ সুরক্ষা ও লাগেজ হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়া আরও দৃঢ় করতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ২০২৪ সালের জুন মাস থেকেই তার নিজস্ব ফ্লাইটের ব্যাগেজ ডেলিভারি কার্যক্রমে কর্মীদের দেহে বডি ওর্ন ক্যামেরা সংযুক্ত করেছে। ইতিবাচক ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে, এখন বিমানের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সেবা গ্রহণকারী সব আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সকেও এই বডি ওর্ন ক্যামেরাভিত্তিক নিরাপত্তা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পরিচালক (গ্রাহকসেবা) বদরুল হাসান লিটন সেবা প্রদান সম্প্রসারণ বডি ওর্ন ক্যামেরা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
বদরুল হাসান লিটন বলেন, যাত্রীদের সম্পত্তি ও সেবার গুণগত মান রক্ষায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। এই বডি ওর্ন ক্যামেরা প্রযুক্তির সম্প্রসারণ লাগেজ হ্যান্ডলিংয়ের প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবে। এটি যাত্রীদের আস্থা বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের কর্মীদের পেশাদারত্বকে আরও উজ্জ্বল করবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের সার্বিক যাত্রীসেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে।
এমএমএ/ইএ/এএসএম